Morelia, Michoacán, 28 de agosto de 2025.- La Procuraduría de Protección al Ambiente (Proam) informa que se iniciaron actividades de mantenimiento de caminos en el Área Natural Protegida (ANP) Cerro Punhuato, esto gracias a la conmutación de una multa realizada a un desarrollador inmobiliario, lo que permite que por primera vez este mecanismo legal se vea reflejado en la conservación de una zona protegida.

“Se requieren muchos recursos para el cuidado de una ANP, por lo que se propuso a los particulares que podrían hacer un proyecto de conmutación de su sanción que, en lugar de pagar la multa, lo invirtieran en mejorar esta área y ahora buscamos que esto sea replicado en más espacios y que incluso pueda convertirse en una iniciativa de ley”, apuntó Rosendo Caro Gómez, procurador de Protección al Ambiente en Michoacán.

“El trabajo que se va a realizar va a impactar positivamente en esta área, nos va a ayudar no sólo a evitar deslaves por el escurrimiento natural, también gracias al mantenimiento de caminos podrán subir pipas de agua para darle atención al vivero porque anteriormente el camino estaba muy mal, incluso las ambulancias no podían subir o los brigadistas en el caso de algún incendio”, agregó Alejandro Méndez López, secretario del Medio Ambiente.

Por su parte, Raúl Cortés Magaña, representante de la inmobiliaria se dijo satisfecho de que las sanciones no queden únicamente en el pago de la multa sino que las empresas participen activamente en la mejora y atención del entorno natural.

El proyecto de conmutación consiste en la excavación de zanjas multitudinales para mejorar el flujo de agua pluvial, recubrimiento de camino, conformación de captadores pluviales, limpieza de más de 90 metros lineales de un canal revestido de concreto, arreglo de malla ciclónica, entre otros.

Con esta acción, la Proam refrenda su compromiso con el medio ambiente, en seguimiento a la instrucción del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la dependencia busca proteger los recursos naturales, especialmente en las Áreas Naturales Protegidas, y asegurar que quienes impacten el entorno compensen los daños.