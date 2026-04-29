Morelia, Michoacán, 29 de abril de 2026.- Resultado de acciones operativas efectuadas por las fuerzas de seguridad y la detención de generadores de violencia, la percepción de la inseguridad disminuyó en Morelia, Lázaro Cárdenas y Uruapan, así lo señaló el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En conferencia de prensa se detalló que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Inegi, en marzo del 2025 el 79.2 por ciento de la población percibió inseguridad en la capital michoacana, cifra que disminuyó en un 13.1 por ciento, pasando a 66.1 por ciento en marzo de este año.

El mandatario explicó que Lázaro Cárdenas también registró una disminución del 5.4 por ciento, al pasar del 40.3 al 34.9 por ciento; mientras que Uruapan la percepción se redujo en dos puntos porcentuales al pasar del 88.7 al 86.7 por ciento.

Por su parte, el secretario de Seguridad, José Antonio Cruz Medina, detalló que la estrategia implementada en la entidad consolida una reducción del 77 por ciento de los homicidios, al señalar que en octubre del 2021 cuando inició la presente administración se registraron 259 hechos y en marzo de la presente anualidad fue de 60 casos, la cifra más baja en los últimos 11 años.