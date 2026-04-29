Morelia, Michoacán, 29 de abril de 2026.- El compromiso con la infancia y la adolescencia en Michoacán trasciende el discurso para materializarse en espacios de convivencia segura y desarrollo humano. Por ello, este 30 de abril se llevará a cabo el Jalo por las Niñas y Niños, con motivo del Día de la Niñez, en donde el Sistema DIF Michoacán participará con actividades culturales, informó la directora general Sofía Bautista Aguíñiga.

Esta iniciativa, de carácter institucional, agrupa el esfuerzo coordinado de diversas dependencias, como las secretarías de Gobierno y Cultura y el Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, entre otras instancias de la administración pública, con el objetivo de garantizar el derecho al juego, la cultura y la protección de los sectores más jóvenes de la entidad.

La funcionaria destacó que las actividades darán inicio desde las 9:00 hasta las 13:00 horas, en donde la población infantil y adolescente podrá divertirse con un brincolín gigante, pinta caritas, juegos recreativos, un show infantil de botargas, además de snacks, palomitas y diversos premios.

La celebración tendrá lugar en los jardines del organismo estatal, ubicado en avenida Acueducto número 17, esquina Ventura Puente. Por ello, se invita a las familias michoacanas a sumarse y disfrutar de un día lleno de alegría y diversión con esta programación especial.