Cada 19 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Mujer Emprendedora, una fecha creada para visibilizar el impacto económico, social y cultural que millones de mujeres generan a través de sus negocios y proyectos propios.

Este día busca reconocer los desafíos particulares que enfrentan las emprendedoras: el acceso limitado a financiamiento, la brecha digital, la falta de redes de apoyo, así como los estereotipos de género que continúan afectando su participación plena en el ecosistema empresarial.

A pesar de ello, su crecimiento es constante. En diversos países —incluido México— las mujeres lideran miles de pequeñas y medianas empresas, impulsando innovación, empleos y desarrollo comunitario.

La conmemoración también busca que gobiernos, instituciones y sociedad generen más programas de capacitación, inversión y acompañamiento, para que cada vez más mujeres puedan emprender en condiciones igualitarias.

Celebrar este día significa honrar su creatividad, su fuerza y su capacidad para transformar realidades, incluso en contextos adversos.