Purépero, Mich.- 18 de Noviembre de 2025.- Un hombre perdió la vida a consecuencia de una aparatosa caída en la que también una escopeta que portaba se accionó generándole mortales heridas. Los hechos en una zona cerril del municipio de Purépero.

De acuerdo con las autoridades, este martes se recibió el reporte de una persona inconsciente en una zona de huertas conocida como “El Pinal”, ubicada en las cercanías de la colonia El Pedregal.

Policías Municipales y paramédicos se trasladaron confirmando que se trataba de un masculino sin vida, tirado entre la maleza de una pendiente, mismo que a simple vista presentaba un impacto de arma de fuego en el tórax.

Trascendió en el trabajo periodístico que el ahora occiso fue identificado como Francisco Ch., de 49 años de edad, fecha de vecino de la zona Centro de Purépero.

Luego de los primeros actos de investigación realizados por especialistas de la Fiscalía Regional de Justicia, se pudo establecer que el susodicho sufrió una caída accidental de una altura de aproximadamente 5 metros, además de que accidentalmente una escopeta hechiza que potaba se accionó, por lo que además de la lesión del tórax, presentó fractura de cráneo y vertebras que le ocasionaron la muerte.