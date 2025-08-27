Morelia, Mich.- Miércoles 27 de agosto de 2025.- Una transeúnte quedó lastimada tras ser impactada por un vehículo sobre la Avenida Lázaro Cárdenas, al sur de Morelia, hecho que fue atendido por patrulleros y paramédicos municipales, trascendió en el trabajo periodístico.

El incidente se registró la tarde de este miércoles en los límites de las colonias Centro y Ventura Puente, cerca de la calle Virrey de Mendoza. Varios ciudadanos reportaron la situación y solicitaron una ambulancia.

En el sitio se presentaron los agentes locales y rescatistas, quienes otorgaron los primeros auxilios a la susodicha. Los oficiales de Tránsito se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades. Por último, se apreció que el auto involucrado es un Nissan, color guinda, con placa XPH126C.



RED 113