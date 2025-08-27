Morelia, Michoacán, 28 de agosto de 2025.- La Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur) en conjunto con la Secretaría del Bienestar, realizaron la mercadita “Talento sin Barreras”, esto para continuar con el compromiso por la inclusión.

En las instalaciones de la Sectur Michoacán, se abrió este espacio para 20 personas emprendedoras con discapacidad y madres cuidadoras, quienes compartieron su talento y productos.

Coordinado por la Dirección de Turismo Inclusivo y Sustentable de la Sectur, este evento logró sumar esfuerzos para visibilizar a esta parte de la sociedad que día a día trabaja para salir adelante.

“La secretaria del Bienestar, Andrea Janet Cerna, logra transmitir la sensibilidad al interior del gabinete del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, para entender la importancia de la inclusión, y visibilizar el trabajo que con tanto esfuerzo hacen las personas con discapacidad, así como apoyar a las familias que trabajan con ellos y que van de la mano para la integración en la sociedad”, afirmó Roberto Monroy, titular de Sectur

Además recordó que la dependencia a su cargo ha impulsado la inclusión en eventos masivos, como los conciertos de Chayanne, María José, y la K’uínchekua, donde se ha incluido a la comunidad sorda.

Andrea Janet Cerna, titular de la Secretaría de Bienestar, agradeció el respaldo de la Sectur, “además agradezco la confianza de todos para seguir armando estas mercaditas ‘Talento sin barreras’, y que se puedan vender los productos de los participantes”.

Finalmente Fernando Aguilera Pérez, director de Turismo Inclusivo y Sustentable de la Sectur Michoacán, adelantó que desde la dependencia estatal se seguirá colaborando con las secretarías para fortalecer el tema de la inclusión en la entidad.