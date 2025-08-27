Uruapan, Mich.- 27 de agosto de 2025.- Este miércoles el pulso de la ciudad de Uruapan se aceleró. En la colonia Jardines del Pedregal, sobre la carretera Uruapan-San Juan Nuevo, policías municipales al mando del alcalde Carlos Manzo Rodríguez detuvieron al presunto jefe de plaza del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región Uruapan, René Belmontes Aguilar, alias “El Rino” o “El Chamuco”, junto con uno de sus presunto sicarios oriundo de Tancítaro; ambos estaban armados y fuertemente equipados.

#VIDEO | Alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, anuncia la captura de presunto jefe del CJNG en ese municipio. Aquí el #Video del traslado a la @FGRMexico en #Morelia 👇🏻 🚨 pic.twitter.com/qTEAmRY7v0 — Víctor Americano Noticias (@americanovictor) August 28, 2025

El operativo se desató cuando una patrulla detectó a los sujetos en una camioneta Toyota pick-up, blanca, con placas MU-5999-W. Al marcarles el alto, los agentes encontraron en el interior del vehículo un arma corta de las conocidas como “mata policías”, cartuchos, droga, dinero en efectivo (cerca de 50 mil pesos), ropa táctica, un dron y hasta un sistema de internet satelital.

La tecnología, subrayó el presidente municipal, era parte del equipo con el que los presuntos criminales operaban en la zona.

No fueron las autoridades federales ni un boletín institucional quienes dieron la primera noticia sino el propio alcalde de Uruapan. Desde su celular, Carlos Manzo habló directo a la cámara, con un lenguaje rudo y sin rodeos.

“Cada vez que pasen por aquí, hijos de la chingada, los vamos a estar deteniendo. Donde vayan a parar, si es en la cárcel o donde vayan a parar, sepan que aquí no van a andar haciendo chingaderas en el municipio ni molestando a nadie”, les sentenció el edil michoacano.

Carlos Manzo mostró en video parte de lo asegurado y advirtió que la Policía Municipal mantendrá patrullajes y alerta máxima en Uruapan. Al mismo tiempo, el presidente reconoció las limitaciones que hay en la justicia mexicana.

“Por más esfuerzo de trabajo que se haga en las Policías Municipales, si desde el poder federal y judicial no se aplica el Estado de Derecho, estos delincuentes seguirán saliendo. Aquí lo que queremos es paz y respeto para la gente trabajadora y honesta de Uruapan”, enfatizó.

A consecuencia de la detención, Manzo lanzó un mensaje más formal en sus redes sociales, declarando “código rojo” y pidiendo a la ciudadanía estar atenta a posibles reacciones del CJNG.

“Nos mantenemos en operativo de seguridad por detención de alto impacto. En nuestro Gobierno Municipal de Uruapan no hay ni habrá pacto con ningún grupo del crimen organizado”, manifestó el presidente, subrayando que la prioridad es blindar a la población civil.

Los dos detenidos dijeron ser originarios de Morelia y Tancítaro. Ambos fueron entregados a la Fiscalía General de la República (FGR), mientras los cuerpos de seguridad de los tres órdenes de gobierno activaban protocolos de reacción para prevenir ataques o bloqueos.

El golpe es considerado de alto impacto no solo por la figura de “El Rino” sino porque revela la capacidad tecnológica con la que operan los grupos delictivos con drones, comunicación satelital y equipo táctico de nivel militar.

Mientras el operativo continúa, la población permanece con sentimientos encontrados, alivio por la captura, pero también expectación por las posibles represalias. En las calles de Uruapan, la consigna que lanzó el alcalde en su transmisión resuena con fuerza: “A mí no me importa de qué grupo sean, nomás no los quiero que anden haciendo mamadas aquí”.

AGENCIA RED 113