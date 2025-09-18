Zitácuaro, Mich.- Jueves 18 de septiembre de 2025.- Un muerto y al menos 10 lesionados dejó un accidente de tractocamión que transportaba tubos de acero sobre el kilómetro 87+100 de la carretera Zitácuaro-Toluca, informaron fuentes allegadas al tema.

La tragedia se registró este jueves a la altura de la población de El Polvorín, ubicada en en el municipio de Zitácuaro, en las inmediaciones del Panteón Ejidal y del Conalep 240.

De acuerdo con autoridades policiales, el pesado vehículo presuntamente se quedó sin frenos, embistió tres automotores que estaban a la orilla de la carpeta asfáltica, derribó un poste de madera y terminó siniestrado en un predio cubierto de vegetación.

La situación fue reportada al número de emergencias, después acudieron bomberos y paramédicos locales, quienes confirmaron el deceso de una persona, además auxiliaron a los heridos.

El caso fue alertado a la Fiscalía Regional, cuyos especialistas posteriormente realizaron las actuaciones correspondientes y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de rigor.