Buenavista Tomatlán, Mich.- 18 de septiembre de 2025.- Al mediodía de este jueves desconocidos armados realizaron varios disparos desde un cerro cercano a la carreta Apatzingán – Tepalcatepec, en la zona por donde circulaba la presidenta municipal de Buenavista Tomatlán Irma Moreno Mendoza, sin que se registraran lesionados.

De acuerdo con los primeros informes, la alcaldesa viajaba en una camioneta Jeep de color blanco y en el acceso a la cabecera municipal a la altura de la caseta de vigilancia de la Policía Municipal se escucharon varias detonaciones realizadas a distancia desde una zona cerril.

La situación fue reportada por lo que de inmediato por lo que se trasladó personal de Policía Municipal y Guardia Civil para otorgar resguardo y acompañamiento a la funcionaria y otras personas que la acompañaban, confirmando que se encontraban ilesos.

En la zona se mantiene desplegado un operativo interinstitucional en busca de gente armada, sin que se tenga reporte de alguna detención, en lo que las autoridades presumen hasta el momento como un atentado fortuito debido a la forma en la que se registraron los hechos.