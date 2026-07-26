Morelia, Mich.- Domingo 26 de julio de 2026.- Un motociclista perdió la vida tras caer de aproximadamente siete metros de altura luego de impactarse contra una banqueta y un barandal de protección en el Libramiento Oriente de la ciudad de Morelia, informaron autoridades policiales.

La tragedia se registró durante la tarde de este domingo en la mencionada vialidad, a la altura de la colonia Lázaro Cárdenas, en el sentido del Distribuidor Vial de Salida a Mil Cumbres hacia el Distribuidor Vial de Salida a Charo.

Directo contra el barandal

De acuerdo con fuentes allegadas al caso, el motorista circulaba sobre la calle Francisco Matos Coronado y, al momento de incorporarse al carril lateral del Libramiento, se fue de largo, impactándose contra la banqueta y el barandal de protección.

Al momento de la colisión, el hombre cayó desde una altura considerable hacia los carriles centrales de la vialidad, sufriendo lesiones mortales.

Fue identificado como “Pancho”

La situación fue reportada por varios ciudadanos al número de emergencias. Posteriormente acudieron patrulleros municipales y paramédicos, quienes confirmaron el fallecimiento del susodicho, mismo que respondía al nombre de Francisco, conocido entre sus allegados como “Pancho”, de entre 30 y 40 años de edad.

La moto quedó con una llanta destrozada

La unidad que conducía el ahora difunto es de la marca Italika 150, color negro, con matrícula L1K-92G, la cual terminó siniestrada sobre la banqueta del carril lateral.

FGE inicia las investigaciones

Especialistas de la Unidad de Atención Inmediata, dependiente de la Fiscalía General del Estado (FGE), se encargaron de las investigaciones correspondientes y del levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley.