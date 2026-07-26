Morelia, Michoacán, 24 de julio de 2026.- Carlos Torres Piña se consolida como el perfil con mayor respaldo rumbo a la definición de la candidatura de Morena al Gobierno de Michoacán, al ampliar de manera significativa su ventaja sobre el resto de los aspirantes, de acuerdo con la más reciente encuesta de Destino 27 de C&E Research.

El estudio ubica a Torres Piña con 38.5 por ciento de las preferencias entre los simpatizantes de Morena, prácticamente el doble de la intención registrada por su más cercana contendiente, Fabiola Alanís, quien alcanza 19.2 por ciento. Más atrás aparecen Gaby Molina con 15.3 por ciento, Raúl Morón Orozco con 13.5 por ciento y Gladyz Butanda también con 13.5 por ciento.

Los resultados reflejan una diferencia de 19.3 puntos porcentuales entre el primer y segundo lugar, una brecha que coloca a Torres Piña como el aspirante con mayor ventaja dentro del proceso interno de Morena y confirma una tendencia favorable observada en distintos ejercicios demoscópicos difundidos durante las últimas semanas.

La medición de C&E Research también muestra que, mientras Torres Piña concentra cerca de cuatro de cada diez preferencias, el resto de los aspirantes se mantiene por debajo del 20 por ciento, lo que refuerza su posición como el perfil mejor colocado rumbo a la definición de la candidatura para la gubernatura de Michoacán.

De acuerdo con la ficha metodológica de la encuesta, el levantamiento se realizó el 22 de julio de 2026 mediante 400 entrevistas con una operadora robotizada a hogares del estado de Michoacán, con un nivel de confianza del 95 por ciento y un margen de error de ±4.9 por ciento.