Morelia, Mich.- 23 de agosto de 2025.- La noche de este sábado, dos sujetos fueron atacados a balazos en la colonia Ilustres Novohispanos de la ciudad de Morelia, tras el ataque uno de los masculinos murió y el otro quedó gravemente herido a decir de las autoridades.

Fue minutos antes de las 20:00 horas cuando en el servicio de emergencias se recibió la alerta del atentado sobre la calle Fray Domingo de Ulloa, cerca de Alonso Diaz, donde presuntamente dos empistolados a bordo de una moto de color rojo, dispararon en contra de sus victimas y enseguida se dieron a la fuga.

Para atender la emergencia se movilizaron oficiales de la Policía Morelia y paramédicos de la Cruz Roja, estos últimos confirmaron la muerte de uno de los ofendidos y auxiliaron al sobreviviente.

De los agraviados no fue revelada su identidad, el finado tenia entre 20 y 25 años de edad, vestía sudadera, pantalón y tenis todo de color negro, mientras que el herido presenta varios impactos en el rostro y piernas, por lo que fue trasladado a un nosocomio.

El área de intervención fue resguardada por los uniformados y más tarde especialistas de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), arribaron a la zona para emprender las correspondientes averiguaciones y posterior levantamiento del cadáver.

Hasta el momento suman al menos 8 homicidios durante el presente mes de agosto, en el municipio de Morelia:

03 de agosto. Adulta mayor y su hijo son asesinados en domicilio de Presa de Los Reyes, Morelia.

03 de agosto. Mecánico de motos, el asesinado afuera del bar Sala de Desamor.

06 de agosto. Matan a conductor de camioneta en San José de las Torres, Morelia.

10 de agosto. Hallan a hombre asesinado en Parque Lineal Bicentenario, en Morelia.

14 de agosto. Hombre es ejecutado en la entrada de un domicilio en Villas del Pedregal.

17 de agosto. Balean a 2 sujetos en el fraccionamiento Misión del Valle, Morelia (un muerto).

23 de agosto. Motosicarios balean a dos hombres al oriente de Morelia; hay un muerto y un herido.