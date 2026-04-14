Morelia, Mich.- Martes 14 de abril de 2026.- Un motociclista resultó lesionado tras chocar contra la retaguardia de una camioneta cuando circulaba sobre la avenida Acueducto, al oriente de Morelia, indicaron fuentes de rescate.

El percance se registró durante la mañana de este martes, a la altura de la colonia Vasco de Quiroga, a pocos metros del semáforo con la avenida Tata Vasco, en el sentido del Distribuidor Vial de Dalida a Mil Cumbres hacia el Centro Histórico.

Al lugar acudieron paramédicos, quienes atendieron al motorista. Asimismo, unos agentes de Tránsito se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades y retiraron el motociclo para despejar el camino.

AGENCIA RED 113