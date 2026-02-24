Morelia, Mich.- Martes 24 de febrero de 2026.- Un árbol colapsó en la colonia Nueva Valladolid, al poniente de la capital michoacana; afortunadamente no hubo personas lesionadas ni vehículos dañados, informaron fuentes de rescate.

El hecho se registró la tarde de este martes sobre la calle Luis de León Romano, entre las vialidades Juan de Alvarado y Alonso de Toledo, a media cuadra de las instalaciones de la Plaza de Toros Monumental de Morelia.

La emergencia fue atendida por elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil Michoacán (CEPCM) y trabajadores de Parques y Jardines, quienes con sus herramientas segmentaron el árbol para retirarlo y liberar el paso a los automotores y transeúntes.