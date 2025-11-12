Uruapan, Mich.- 12 de noviembre de 2025.- Un motociclista perdió la vida debido a las graves lesiones que sufrió al ser impactado por un camión de carga sobre el Boulevard Industrial de Uruapan, por fuera de la empresa papelera.

Fue la tarde de este miércoles, cuando se reportó el aparatoso accidente, sobre la lateral de dicha vialidad, a la altura del puente a desnivel del Libramiento, por lo que al sitio acudieron paramédicos de primera respuesta y Protección Civil Municipal.

A su arribo los socorristas confirmaron que el motorista ya no tenía signos vitales, pese a que portaba casco de protección; su identidad es desconocida hasta el momento sólo se sabe que tenía aproximadamente 40 años de edad.

Trascendió que el motociclista circulaba con dirección de oriente a poniente cuando fue impactado al parecer por un camión de carga cuyo chofer siguió su camino con rumbo desconocido.