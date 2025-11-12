Morelia, Michoacán, 12 de noviembre de 2025. El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) será sede del Foro Nacional “Sistemas Normativos Internos y el Sistema Electoral Mexicano. Armonización Necesaria INE–OPLE”, que se llevará a cabo los próximos 20 y 21 de noviembre en la ciudad de Morelia, Michoacán, con la asistencia de autoridades del Instituto Nacional Electoral (INE), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de tribunales electorales locales y de los organismos públicos locales electorales (OPLEs) del país.

El encuentro tiene como objetivo propiciar un espacio de diálogo e intercambio de experiencias, estrategias jurídicas y operativas entre las instituciones electorales del país, en torno a los retos de armonización entre el Sistema Nacional de Elecciones y los Sistemas Normativos Internos de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes.

Durante dos días de trabajo se abordarán temas clave como la justicia electoral con perspectiva intercultural, la capacitación y educación cívica en comunidades indígenas, los derechos lingüísticos y políticos, así como los casos relevantes de consulta previa, libre e informada.

El programa de actividades contempla conferencias magistrales y conversatorios con destacadas y destacados especialistas, entre ellos:

Mtro. Juan Carlos Silva Adaya, Visitador de la Sala Superior del TEPJF.

Dra. Roselia Bustillo Marín, Magistrada Presidenta de la Sala Regional Xalapa del TEPJF.

Dra. Sue Meneses Ethernood, especialista en derechos lingüísticos.

Mtra. Zaira Alhelí Hipólito López, Consejera Electoral de Oaxaca.

Lic. David Alejandro Delgado Arroyo, Vocal Ejecutivo del INE Michoacán, entre otros participantes.

Presidencia y Consejerías del Instituto Electoral de Michoacán

Este foro busca fortalecer la reflexión sobre la importancia de los derechos políticos y culturales de los pueblos originarios, así como la armonización institucional que garantice procesos electorales respetuosos de la diversidad y de los marcos normativos propios de las comunidades.