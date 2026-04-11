Morelia, Mich.- Sábado 11 de abril de 2026.- Un motociclista falleció tras chocar contra el costado izquierdo de un automóvil en los carriles centrales de la avenida Madero Poniente de la ciudad de Morelia, informaron autoridades policiales y de rescate.

Lo anterior se registró la noche de ayer viernes, a la altura de la colonia Niño Artillero, y fue reportado al número de emergencias. Posteriormente, acudieron patrulleros municipales y paramédicos, quienes confirmaron el deceso del motorista, el cual no ha sido identificado; se estima que tenía entre 19 y 25 años de edad.

El motociclo del susodicho era de la marca Italika, color negro con amarillo, con placa L4B37U, el cual terminó destrozado. El coche involucrado en el percance es de la marca BYD, color plata, con placas guanajuatenses 89L149, cuyo conductor fue asegurado por los oficiales y puesto a disposición de la instancia competente.

Los uniformados delimitaron el perímetro y avisaron a la Fiscalía General del Estado (FGE). Posteriormente, los especialistas de la Unidad de Atención Inmediata se encargaron de las investigaciones respectivas y trasladaron el cuerpo a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.

Trascendió de manera extraoficial que ambos vehículos circulaban en el sentido de poniente a oriente: el automóvil sobre la lateral y la moto por los carriles centrales. En determinado momento, el automovilista se incorporó a carriles centrales presuntamente realizando una vuelta en “U” lo que habría provocado el impacto con el desenlace trágico.

AGENCIA RED 113