Zamora, Mich.- 12 de noviembre de 2025.- El conductor de una motocicleta perdió la vida debido a las lesiones que sufrió al ser impactado por un automóvil, cuyo conductora fue requerida por las autoridades policíacas.

El fatal accidente se registró esta tarde en la Avenida Juárez frente a la Central Camionera, hasta donde llegaron elementos de Tránsito Municipal para resguardar la zona.

Paramédicos de Rescate confirmaron la muerte de Juan R., N., de 36 años de edad, mismo que tenia su domicilio en la colonia Revolución de esta ciudad de Zamora.

Las unidades involucradas en el hecho, son una motocicleta Italika color naranja, con placa PFD5V y un automóvil Volskwagen tipo Jetta, color blanco, con matrícula PTU-294-C.

Al sitio llegó personal de la Fiscalía General del Estado para realizar las actuaciones correspondientes y trasladaron el cadáver al Semefo para los estudios correspondientes, iniciandose la carpeta de investigación.