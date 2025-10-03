Zitácuaro, Mich.- Jueves 02 de octubre de 2025.- Un motociclista falleció tras el derrape de su vehículo sobre el kilómetro 91.9 de la carretera Zitácuaro-Toluca, informaron autoridades policiales y de rescate.

La tragedia se registró la noche de este jueves a la altura de la colonia Loma de Oriente, en el sentido de Zitácuaro hacia el Estado de México. Varios automovilistas avisaron al número de emergencias.

En el lugar se presentaron bomberos municipales, quienes confirmaron el deceso del motorista, mismo que no está identificado. Se apreció que el motociclo siniestrado es de la marca Italika, color azul con detalles en verde.

Unos patrulleros locales abanderaron el incidente, acordonaron el área y alertaron a la Fiscalía Regional, cuyos especialistas se encargaron de las investigaciones respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue.

RED 113