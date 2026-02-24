Morelia, Michoacán, 24 de febrero de 2026.- Michoacán se prepara para mostrar sus mejores experiencias de turismo comunitario en la edición 50 del Tianguis Turístico de Acapulco, que se celebrará del 27 al 30 de abril. Bajo la premisa de que las comunidades sean las protagonistas de su propia oferta, el estado presentará productos diseñados para la comercialización en mercados nacionales e internacionales, reafirmando su posición como un referente cultural y natural en México.

Con este objetivo, la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur) participó en una reunión estratégica en la Ciudad de México con representantes del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), la Unesco y titulares de turismo de otros 14 estados. El encuentro, al que asistió la subsecretaria de Desarrollo Turístico, Lucero García Medina, en representación del secretario Roberto Monroy García, buscó alinear las políticas federales y estatales para consolidar estas experiencias dentro de la agenda turística global.

Asimismo, se destacó que las propuestas michoacanas formarán parte de la Guía Nacional impulsada por la Sectur federal. Esta iniciativa busca visibilizar y promocionar a las comunidades como dueñas de su patrimonio, permitiendo que “el alma de México” destaque con un enfoque de sostenibilidad y participación social directa en el evento turístico más importante del país.

Los estados que acudieron a esta reunión de trabajo, coordinada por Sebastián Ramírez Mendoza, director de Fonatur, fueron Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Tabasco, Puebla, Quintana Roo, Nayarit, Tlaxcala, Yucatán y Veracruz.

Durante el encuentro se avanzó en el diseño de la Estrategia Nacional de Promoción del Turismo Comunitario, orientada a fortalecer la autogestión y visibilidad de los pueblos originarios y localidades rurales.