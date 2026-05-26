Morelia, Michoacán, 26 de mayo de 2026.- Como parte de una estrategia de prevención y protección de niñas, niños, adolescentes y jóvenes impulsada por el Fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña, la Fiscalía General del Estado de Michoacán fortalece el Sistema PRESENTE, una plataforma tecnológica diseñada para registrar entradas y salidas escolares, generar notificaciones en tiempo real y reforzar la comunicación entre escuelas y familias.

El Sistema PRESENTE (Plataforma de Registro de Entradas y Salidas con Evaluación y Notificación con Trazabilidad Educativa) busca responder a una preocupación cotidiana de madres, padres y tutores: saber si sus hijas e hijos llegaron a la escuela, permanecen en ella y salieron conforme a los registros institucionales.

La presentación oficial del sistema se llevó a cabo en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, durante una rueda de prensa encabezada por el Fiscal General Carlos Torres, quien explicó el funcionamiento de esta herramienta tecnológica ante alumnas y alumnos, madres y padres de familia, así como la directora Jackeline Farfán Izquierdo, de la Escuela Secundaria Técnica No. 168 “Efigenia Martínez”, ubicada en el fraccionamiento Villas del Pedregal, plantel donde comenzó la operación del sistema.

Su funcionamiento es sencillo y eficiente. El sistema registra en tiempo real la entrada y salida del alumnado mediante un código QR asignado previamente, lo que permite que madres, padres o tutores reciban de forma inmediata una notificación cuando la o el estudiante ingresa o se retira del plantel. El registro es realizado por el personal docente, fortaleciendo así la trazabilidad escolar y brindando mayor tranquilidad y certeza a las familias.

Torres Piña destacó que la seguridad no debe entenderse únicamente como reacción ante hechos delictivos. Subrayó que también se construye con prevención cotidiana, información oportuna, coordinación institucional y herramientas tecnológicas que permitan detectar riesgos, atender ausencias y mejorar la capacidad de respuesta entre comunidad escolar, familias y autoridades.

Con esta herramienta, la institución avanza hacia un modelo de prevención que reconoce que la protección de niñas, niños y jóvenes requiere la participación activa de escuelas, familias y comunidad, así como el uso de tecnología útil, accesible y orientada a la seguridad.

Carlos Torres reiteró que la Fiscalía General del Estado mantiene el compromiso de consolidar una procuración de justicia moderna, preventiva y cercana a la ciudadanía, incorporando soluciones tecnológicas que contribuyan a fortalecer la tranquilidad y seguridad de las familias michoacanas.