La Huacana, Mich.- 07 de febrero de 2026.- La autopista Siglo XXI fue el escenario de un fatal choque volcadura, en el que se vieron involucradas una patrulla de la Policía Municipal y una camioneta sobre la autopista Siglo XXI.

La colisión tuvo lugar en el kilómetro 157, cerca puente de Cuatro Caminos, donde impactaron camioneta Nissan Frontier, de color blanco, con placas NC-1787-D y una pateulla Municipal, tipo RAM, con número económico SP08, ambas unidades acabaron severamente dañadas por fuera de la carpeta asfáltica.

La emergencia fue reportada y movilizó a los paramédicos de Ambulancias de AMBUMED y Bomberos de Nueva Italia, quienes realizaron el traslado de los oficiales lesionados, de la Policía Municipal de Múgica.

Los socorristas también auxiliaron al tripulante de la Nissan, identificado como Juan V. P., de 32 años de edad, mismo que al ser revisado por el personal médico, presuntamente se encontraba bajo los influjos del alcohol, situación que habrá de ser investigada por las autoridades.

Lamentablemente, horas después se informó sobre el deceso

en el Hospital Regional de Nueva Italia del policía Alberto C. O., de 22 años de edad, por lo que se solicitó la intervención de la Fiscalía General del Estado.

Elementos de Auxilio Vial apoyaron en labores de abanderamiento, mientra que los oficiales Guardia Nacional División Seguridad en Carreteras e Instalaciones realizaron los correspondientes peritajes y aseguramiento de los automotores siniestrados.