Morelia, Michoacán; 15 de noviembre de 2025.- “Morelia reafirma su esencia musical con el Festival Miguel Bernal Jiménez”, afirmó la síndica municipal, Susan Melissa Vázquez Pérez, quien en representación del presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, dio la bienvenida a la inauguración de la 37 edición del Festival Internacional de Música de Morelia (FIMM).

Durante su mensaje, destacó que el festival se ha convertido en una de las expresiones culturales más queridas y emblemáticas de Morelia, y que reafirma la vocación artística que ha hecho a la ciudad, merecedora del título de Ciudad Creativa de la Música.

Asimismo, señaló que esta edición, dedicada a Las Américas, resalta cómo la música puede ser un puente entre culturas, generaciones y naciones, y subrayó que, como lenguaje universal, permite reconocernos en la diversidad y celebrar aquello que nos une.

Por lo anterior, celebró la apertura del festival con la presentación de la Orquesta de Cámara Alemana de Berlín y la violinista solista Leticia Moreno, destacando que este inicio marca el nivel artístico que se vivirá durante toda la celebración.

Finalmente, recordó que el festival continúa honrando el legado del maestro Miguel Bernal Jiménez, cuya visión dio origen a este evento y sigue inspirando a nuevas generaciones, e invitó a la ciudadanía a disfrutar cada concierto, taller y actividad.

“Que estos días nos permitan reconectar con la belleza, la sensibilidad y la enorme riqueza cultural que distingue a Morelia”.

El Gobierno de Morelia reafirma su compromiso con la promoción de la cultura y el arte como pilares de identidad, desarrollo y convivencia para todas y todos.