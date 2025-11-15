Uruapan, Mich.- 15 de Noviembre de 2025.- La mañana de este sábado, familias uruapenses, salieron a marchar para exigir paz y libertad en la región, así como el esclarecimiento del homicidio de alcalde Carlos Manzo, ocurrido el pasado primero de noviembre. El jueves anterior la alcaldesa Grecia Quiroz se deslindó de las protestas para este 15 de noviembre, pero a pesar de ello la convocatoria ciudadana logró reunir a cientos de pobladores.

El contingente se reunió en el estacionamiento de la Plaza 500 ubicada en el Libramiento y el Boulevard Industrial, hasta donde llegaron ciudadanos con ropas blancas y pancartas con leyendas como “Justicia para Carlos Manzo”, “Revocación”, y “Justicia, Justicia para todos los caídos”.

La manifestación recorrió más de 40 cuadras hasta arribar hasta el Centro de la ciudad. Mientras iba avanzando la protesta se unieron otros tantos segudores el Movimiento del Sonbreo, logrando duplicar el grueso de la contingente, al grito de “alto a la violencia” y “Carlos Manzo vive, su lucha sigue”.

En un acto de hartazgo hacía el gobierno federal y estatal, los ciudadanos que en todo momento guardaron el orden, arribaron a la Pérgola Municipal, donde se hizo un llamado a no callar, a seguir denunciando las injusticias, sin representantes o líderes en una marcha, sin partidos políticos, los presentes reiteraron, “ni un paso atrás”, “el tigre ya despertó”.

Una de las presentes a través de un megáfono pidió a loa seguidores de Manzo seguir en el mismo proyecto iniciado por el edil ultimado y dar todo el respaldo a la presidenta Grecia Quiroz, ya que Uruapan en este momento ocupa de la unidad de todos.

Al concluir el “mitin” improvisado se invito a los ciudadanos a acompañar a los jóvenes de preparatoria y secundaria en una marcha a realizarse este mismo día a las 16:00 horas.