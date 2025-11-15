Ante el pronóstico de precipitaciones, ambiente frío y rachas de viento para hoy y los días 16 y 17 de noviembre, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) llama a la población a mantenerse informada a través de las cuentas oficiales @CNPCmx y @conagua_clima, y a fortalecer sus medidas de autoprotección.

El frente frío número 14, en combinación con otros sistemas atmosféricos, generará lluvias fuertes a muy fuertes, vientos de 60 a 70 km/h y descenso notable de temperatura en zonas de Baja California y Sonora.

De igual forma, el aporte de humedad hacia el sureste y la Península de Yucatán favorecerá: lluvias fuertes en Chiapas y Quintana Roo. Chubascos en Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán.

La CNPC mantiene comunicación permanente con autoridades estatales y municipales para reforzar las labores de prevención y atención que se requieran conforme evolucionen las condiciones meteorológicas.

A nivel local, se han activado los planes invernales de protección civil, principalmente en zonas serranas donde podrían presentarse heladas y ambiente gélido.

Recomendaciones ante lluvias intensas

• Evita cruzar ríos, arroyos, calles inundadas o zonas con corriente de agua.

• Si conduces bajo la lluvia, reduce la velocidad, enciende las luces y aumenta la distancia entre vehículos.

• Mantén libre de basura las coladeras y desagües para evitar encharcamientos.

• Asegura objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

• Identifica refugios temporales o puntos seguros en tu comunidad.

• En caso de deslaves o laderas inestables, aléjate de zonas de riesgo y reporta cualquier señal de movimiento.

Recomendaciones por bajas temperaturas y heladas

• Usa ropa abrigadora, especialmente en capas; cubre nariz y boca si sales al exterior.

• Evita cambios bruscos de temperatura.

• Si utilizas calentadores o fogones, ventila adecuadamente para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono.

• Protege a niñas, niños, personas adultas mayores y enfermos crónicos.

• Resguarda a tus mascotas y animales de granja.

• Ante congelamiento de carreteras, conduce con extrema precaución o evita transitar.

El Gobierno de México, a través de la CNPC, reitera su compromiso con la protección de la población, y llama a seguir las indicaciones emitidas por autoridades estatales y municipales.