Morelia, Michoacán; 02 de octubre del 2025.- Morelia Lab, el más grande evento de innovación y tecnología que organiza el Colegio de Morelia, contará con la presentación estelar de Ana Karen Ramírez, astronauta análoga con misión en Hábitat Marte y emprendedora destacada.

A través de eventos como Morelia Lab, el Gobierno de Morelia que encabeza el presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, impulsa el talento de las y los jóvenes que destacan en ámbitos específicos y que pueden ser ejemplo a seguir y constructores de la paz social.

El director del Colegio de Morelia, Iván Fernando Barrales Alcántara, detalló que Ana Karen Ramírez abrirá el evento con la conferencia “De Morelia a las Estrellas: Cómo una mexicana de Morelia está modelando el futuro con tecnología”. Además de que presentará el cortometraje titulado “This is Mission”.

“Morelia Lab será el epicentro de ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento de Michoacán, una plataforma única que impulsará a las juventudes hacia el desarrollo de talentos y el acceso al conocimiento; porque creemos que el futuro brillante y creativo se construye desde la colaboración, de lo cual está muy convencido el presidente Alfonso Martínez Alcázar”, destacó Barrales Alcántara.

Ana Karen Ramírez es creadora digital y una de las principales voces de STEM (siglas de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas por su equivalente en inglés Science, Technology, Engineering and Mathematics) en Latinoamérica. Ha sido reconocida en el Top 100 Emprendedoras de México.

Es fundadora y directora de Epic Queen, un movimiento líder en educación STEM que promueve la igualdad de género a través de programas educativos que han impactado a más de 100 mil estudiantes; es un referente en América Latina por su impacto real en niñas y adolescentes desde los seis años.

Además, es Licenciada en Animación y Arte Digital y tiene una especialidad en Innovación, con más de 10 años de experiencia en el sector tecnológico. Fue reconocida por la revista MIT Technology Review dentro de las Innovadoras menores de 35 años. Ha sido galardonada con el premio Women In Tech Awards al “Proyecto de Mayor Impacto Global”.