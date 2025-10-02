Uruapan, Michoacán, 2 de octubre de 2025.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla inauguró la segunda etapa de rehabilitación, con concreto hidráulico, de la avenida Paseo de la Revolución de Uruapan, infraestructura vial y peatonal que mejora la seguridad y desarrollo del municipio y la región.

El mandatario compartió que entre la primera y segunda etapa se invirtieron más de 114 millones de pesos y para el siguiente año, se ejecutará la tercera etapa que irá de La Pinera hasta Zumpimito, y en 2027 se concluiría hasta la salida a Lombardía, con lo cual, quedaría terminada la modernización de una de las principales vialidades de Uruapan.

Ramírez Bedolla destacó que en este municipio se desarrolla obra como nunca en los últimos 50 años, ya que son más de 6 mil millones los que se han destinado por parte del estado para obras como el teleférico, el paso superior de La Hielera, así como la rehabilitación de distintas vialidades de la ciudad.

Además de que para el próximo 20 de noviembre llegarán 80 camiones de transporte público de un total de 240 unidades para las agrupaciones Tata Vasco y Colectivos Uruapan, siendo una de las acciones que se suman para la mejora de la movilidad en esta ciudad.

“Queremos que Uruapan se convierta en el eje estatal de la economía nacional con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo quien construirá la autopista Uruapan-Zamora y la vialidad a cuatro carriles de la planta de Pemex de Uruapan a Ziracuaretiro”, comentó.

La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, expuso que la avenida Paseo de la Revolución es una de las más importantes de la ciudad, por donde transitan diariamente más de 15 mil vehículos.

Refirió que se pavimentaron 18 mil 713 metros cuadrados y 3 mil 671 metros lineales de guarnición, además de 516 de banqueta, 2 mil 229 metros cuadrados de ciclovía, 950 metros lineales de guía podotáctil, 10 cruces peatonales, bahías de resguardo y 165 bolardos de protección y seis parabuses.

Se mejoraron las áreas verdes y la línea de agua potable instalando mil 471 metros lineales y 322 metros lineales de red de drenaje sanitario.

Asistieron al evento Cesar Erwin Sánchez Coria, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública; el presidente municipal de Uruapan, Carlos Alberto Manzo; la diputada federal, Guadalupe Mendoza Arias y el diputado local, Carlos Bautista Tafolla.