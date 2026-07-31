Morelia, Michoacán, 31 de julio de 2026.- Las obras del Morebús no solo transformarán la movilidad de Morelia, sino que también contribuirán a resolver uno de los principales problemas que enfrentan las familias del Poniente de la ciudad, las inundaciones en la temporada de lluvias, así lo destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

Al encabezar una supervisión de los trabajos de construcción, el mandatario explicó que, de manera coordinada con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se elaborará una propuesta para el cauce y la conducción de aguas pluviales mediante obras hidráulicas que permitan prevenir inundaciones.

“Esta intervención forma parte del proyecto integral del Morebús y atenderá una demanda histórica de las colonias del Poniente, al brindar una solución a los escurrimientos que cada temporada de lluvias afectan a cientos de familias”, explicó.

Ramírez Bedolla, recordó que el Morebús ofrecerá servicio a más de 120 mil personas que diariamente se trasladan del poniente al oriente de Morelia, con autobuses de última tecnología, de mayor capacidad, accesibles para personas con discapacidad, equipados con internet inalámbrico, terminales para carga de teléfonos celulares y otras comodidades que mejorarán la experiencia de los usuarios.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, María Elena Huerta Moctezuma, informó que la obra registra un avance general del 11 por ciento, donde ya se realizó el tramo de dos kilómetros y en los próximos días iniciarán los trabajos de reencarpetamiento asfáltico.

Como parte de la supervisión, el mandatario recorrió los tres frentes de obra: el tramo 3, que va de la avenida Cointzio hacia Cuto de la Esperanza; El tramo 2, de la avenida Cointzio a la avenida Escuadrón 211; y el tramo 1, que conectará hasta el Obelisco a Lázaro Cárdenas.