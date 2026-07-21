Morelia, Mich.- Martes 21 de julio de 2026.- Dos delincuentes armados con una pistola perpetraron un asalto en la colonia moreliana Elías Pérez Ávalos, ubicada en la zona de la Central de Abastos, donde realizaron disparos y una mujer resultó lesionada por una esquirla, informaron fuentes allegadas al caso.

El hecho se registró durante la tarde de este martes sobre la calle Lauro Gallardo y fue reportado al número de emergencias 911. Trascendió que los agresores huyeron a bordo de una motocicleta con dirección a la salida a Charo.

Al lugar acudieron patrulleros municipales y paramédicos, quienes brindaron atención a la fémina herida. Asimismo, en el sitio fueron localizados dos casquillos percutidos.

Los oficiales acordonaron el área y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos agentes iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido y dar con el paradero de los responsables.

AGENCIA RED 113