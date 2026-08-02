Pátzcuaro, Michoacán, 2 de agosto de 2026.- La Plaza Vasco de Quiroga se convirtió en un gran escenario de celebración con la presentación de Moenia, agrupación que llegó al Cantoya Fest 2026 para interpretar algunos de los temas más representativos de su trayectoria, entre ellos “Déjame entrar”, “No dices más”, “Ni tú ni nadie”, “Juegos de amor” y “¿En qué momento?”, que fueron coreados por miles de asistentes.

Como parte de su tour “Estamos Bien”, la banda mexicana se presentó en el segundo día de actividades del festival como el espectáculo estelar del programa musical. Este concierto congregó a un amplio número de espectadores que disfrutaron de una noche llena de ritmo y energía, al tiempo que conocieron la riqueza gastronómica, artesanal, cultural e histórica de este Pueblo Mágico, destacó Roberto Monroy García, secretario de Turismo de Michoacán.

Este domingo concluye la décima edición del evento, por lo que locales, turistas y visitantes aún podrán disfrutar del talento y creatividad de artesanas y artesanos globeros provenientes de Brasil, Francia, Italia, Colombia y El Salvador. Desde las 9:00 horas, en la calle Serrato, estos creadores llenarán nuevamente de color el cielo y las calles de Pátzcuaro con sus espectaculares obras.

La Secretaría de Turismo de Michoacán recordó que este festival ha reunido expresiones culturales y musicales que fortalecen la oferta turística del estado. Para cerrar esta edición, la cartelera contempla las presentaciones de Alquimistas, a las 16:00 horas; Zayne Guido, a las 17:30 horas; Edu Vázquez Project, a las 19:00 horas; La Gran Jamona, a las 20:30 horas; y Peces de Ciudad, a las 22:00 horas.