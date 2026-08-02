Morelia, Mich.- Sábado 01 de agosto.- Un choque entre dos motocicletas dejó como saldo un muerto y un lesionado en la colonia Jardines del Rincón, ubicada en la zona suroriente de la ciudad de Morelia, informaron fuentes policiales.

El trágico percance se registró durante la tarde-noche de este sábado sobre la calle Caucho, esquina con Sauce, en el citado asentamiento, y fue reportado por varios ciudadanos al número de emergencias.

Al lugar acudieron patrulleros municipales y paramédicos, quienes confirmaron el fallecimiento de uno de los motoristas de aproximadamente 26 años de edad, y brindaron atención al otro involucrado, quien resultó herido. La identidad de las víctimas no fue expuesta por los uniformados.

Los oficiales acordonaron el área y solicitaron la intervención de la Fiscalía General del Estado (FGE). Posteriormente, especialistas de la Unidad de Atención Inmediata realizaron las diligencias respectivas y trasladaron el cadáver a la morgue para la práctica de la necropsia de ley.