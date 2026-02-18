Morelia, Mich.- Miércoles 18 de febrero de 2026.- Cuatro accidentes de tránsito se registraron en distintos sitios de la ciudad de Morelia durante este miércoles, hechos que dejaron al menos cuatro lesionados, comentaron fuentes policiales.

Unos de los percances sucedió sobre la calle Poligala esquina con calle Xocoyol, en la colonia Ampliación Eduardo Ruíz. Se trató de un peatón atropellado por un automovilista.

Al lugar acudieron paramédicos, quienes atendieron al paciente. En tanto que unos oficiales se encargaron del peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

La segunda situación ocurrió sobre la avenida Francisco I. Madero Poniente, cerca del Obelisco a Lázaro Cárdenas, donde una ciclista sufrió algunas contusiones tras ser impactada por un coche. Unos socorristas arribaron a la escena y revisaron la salud de la pedalista. Además, unos agentes efectuaron las acciones conducentes.

Posteriormente, sobre el Libramiento Oriente, en las cercanías del Distribuidor Vial Salida a Charo, dos personas terminaron lesionadas al accidentarse en una motocicleta. Oficiales locales ayudaron a los heridos y pidieron una ambulancia, a efecto de que los llevaran a un hospital.

Por último, sobre el Libramiento Sur y/o avenida Camelinas, a la altura de la colonia Ejidal Ocolusen, se registró un choque vehicular múltiple, el cual dejó daños materiales. Unos patrulleros iniciaron el peritaje con el objetivo de determinar responsabilidades.