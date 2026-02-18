Morelia, Michoacán, 18 de febrero de 2026.- La participación de colectivos que defienden los derechos humanos, el medio ambiente y a los animales es fundamental para nutrir la estrategia de seguridad en Michoacán, destacó Alejandro Méndez López, titular de la Secretaría del Medio Ambiente (Secma). Durante la presentación del Plan de Persecución de Delitos de la Fiscalía General del Estado (FGE), el funcionario señaló que escuchar a estas organizaciones permitirá construir una sociedad menos violenta y con una visión más integral de la justicia.

El funcionario estatal enfatizó que este diálogo directo con la sociedad civil es clave para erradicar malas prácticas y profesionalizar la procuración de justicia. Al fortalecer el vínculo entre la FGE y las agrupaciones ciudadanas, se busca garantizar un organismo más humano, transparente y cercano a las víctimas y/o defensores.

Destacó que este tipo de encuentros convocados por la fiscalía, nutren esta estrategia con una visión más transparente, además de que se fortalecen en coordinación con otras dependencias estatales y federales, así como con el Poder Judicial.

“Creemos que la combinación de voluntades y esta nueva forma de trabajar de la mano con la sociedad, nos ayudará a obtener los resultados que todos deseamos: un Michoacán con menos violencia donde nuestros hijos, mascotas, especies compañeras y el medio ambiente puedan vivir en paz”, expresó.

En ese sentido, el secretario sostuvo que se trabajará en coordinación con la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos contra el Ambiente y la Fauna para identificar y atacar los focos rojos, así como en la defensa, cuidado y protección de los defensores de derechos humanos, del medio ambiente y animales, que llegan a ser víctimas de violencia o amenazas.