Morelia, Michoacán, 9 de abril de 2026.- Si todavía no tienes plan para cerrar estas vacaciones, la Secretaría de Cultura (Secum) te invita a que disfrutes de las grandes exposiciones visuales que hay desde Morelia hasta Pátzcuaro, en distintos espacios culturales que abren sus puertas con propuestas que van de lo íntimo a lo simbólico, y lo mejor: sin gastar un peso.

Una de las paradas obligadas es la exposición “El mundo inmaterial de Joy Laville”, la cual se encuentra en el Museo de Arte Contemporáneo “Alfredo Zalce” y reúne 126 piezas que recorren la sensibilidad y el universo creativo de la artista inglesa nacionalizada mexicana, puedes disfrutar de obra gráfica, pintura, escultura y más.

En el Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita de Pátzcuaro, la exposición “Abejamiento polinizador y el empalagamiento monogámico vol. 2”, de Rodrigo Treviño propone una reflexión visual sobre el amor, la identidad y los vínculos humanos a través de la metáfora de la polinización. La muestra está integrada por 38 piezas que dialogan entre la biología, lo emocional y lo simbólico.

Asimismo, la Casa de la Cultura alberga propuestas como “De la roca ígnea, nació una casa”, de Emilia Solís, una exposición que explora el dibujo como un espacio de memoria, territorio y cuerpo en constante transformación, a través de materiales como grafito, tinta y carboncillo. También se puede visitar “Mentiras piadosas”, de Raquel Palominos, una muestra íntima que construye narrativas visuales a partir de la emoción, la infancia y la imaginación.

A estas opciones se suma “El consumado arte de soñar”, de Rocío Caballero, la cual puedes visitar en el Centro Cultural Clavijero, una exposición que combina pintura, escultura y gráfica para construir fábulas visuales cargadas de crítica social, humor y simbolismo. Todas las muestras son de acceso gratuito y estarán disponibles por tiempo limitado, así que no dudes en visitarlas y dejarte sorprender por el arte en Michoacán.