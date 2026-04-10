Morelia, Michoacán, 10 de abril de 2026.- Tres perfiles michoacanos se encuentran entre los mejores evaluados del proceso de selección de tres Consejerías Electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), convocado por la Cámara de Diputados el pasado 19 de marzo del presente año. Se trata de Edén Alonso Martínez Méndez, académico y ex representante de partido en el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Selene Lizbeth González Medina y Marlene Arisbe Mendoza Díaz de León, ambas consejeras electorales en el mismo IEM.

Los tres aspiran a integrar el Consejo General del INE, máximo órgano de la autoridad electoral en el país, responsable de organizar las elecciones federales y de garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de la ciudadanía.

En el examen de conocimientos aplicado el pasado 6 de abril en el Pleno de la Cámara de Diputados —ante 328 aspirantes provenientes de todo el país, entre ellos magistrados electorales, consejeros de organismos públicos locales, académicos y funcionarios de carrera del INE— Mendoza Díaz de León y González Medina obtuvieron 83 puntos sobre 100, en tanto que Martínez Méndez alcanzó 82 puntos, colocándose prácticamente empatados en los primeros lugares del universo evaluado.

Con ese resultado, los tres michoacanos avanzaron a la Tercera Fase del proceso, correspondiente a la evaluación de idoneidad.

Este sábado 11 de abril el Comité Técnico de Evaluación publicará la lista de quienes pasarán a la etapa de entrevistas públicas, prevista para los días 14, 15 y 16 de abril en San Lázaro.

El Consejo General del INE se integrará con los tres nuevos consejeros que resulten designados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, quienes ejercerán el cargo por un periodo de nueve años