Morelia, Michoacán; 9 de abril de 2026.- El Gobierno de Morelia que encabeza el Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, a través de la Secretaría de Servicios Públicos continúa con los trabajos de mantenimiento y embellecimiento de las áreas verdes y espacios públicos de la ciudad.

En el Bulevar García de León, a la altura del Monumento Naval y en la intersección con la calle Mariano Arista, se realizó este jueves la poda sanitaria de áreas verdes, delimitación y corte de pasto, liberación del sistema de riego y clareo de luminarias.

Asimismo, en el Parque Lineal del Río Chiquito, sobre la avenida Solidaridad, se avanza con la poda sanitaria de árboles, clareo de luminarias y limpieza de los márgenes del cuerpo de agua. Estos trabajos se llevan a cabo desde el cruce con las calles Cuautla y Zamora, con dirección poniente.

Los esfuerzos tienen como objetivo mejorar la imagen urbana, garantizar la seguridad vial y peatonal, así como mantener en óptimas condiciones los espacios públicos para el disfrute de las y los morelianos.

La Secretaría de Servicios Públicos invita a la ciudadanía a reportar cualquier incidencia relacionada con áreas verdes, alumbrado público o limpieza a través de los canales oficiales de atención ciudadana y en coordinación mantener a Morelia limpia.