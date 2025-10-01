Ciudad de México, 1 de octubre de 2025.- Con el lema “Michoacán se vive”, la Secretaría de Turismo estatal (Sectur) arrancó con una campaña promocional que destacará la riqueza de Michoacán para promover que más personas visiten la entidad durante el último trimestre del año.

Durante la presentación de esta estrategia, el titular de Sectur, Roberto Monroy García, acompañado de la secretaria de Turismo Federal, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que se promoverán las tradiciones, gastronomía, artesanías y bellezas naturales que se conjugan para ofrecer a los visitantes una experiencia inigualable de “el alma de México”.

“Michoacán se vive, y la temporada más grande en cuanto a eventos y festivales es de octubre a diciembre. Por eso vinimos a presentarlos desde la Secretaría de Turismo Federal con la secretaria Josefina Rodríguez Zamora, porque albergamos los eventos más importantes de Latinoamérica y del centro del país”, comentó Monroy García.

El estado refuerza su atractivo turístico con una agenda que incluye desde la emblemática Noche de Muertos, festivales de cine, música y gastronomía, la temporada navideña en Tlalpujahua hasta eventos de talla internacional como la Carrera Panamericana, la migración de la Mariposa Monarca y la presencia del estado en el Festival de Tradiciones de Xcaret.

Por su parte Josefina Rodríguez Zamora, titular de la Sectur México explicó que Michoacán cuenta con uno de los secretarios con más experiencia y creatividad absoluta. “Vayan y vivan los imperdibles que tenemos en el país; yo, por mi parte, estaré en la Noche de Muertos. Para nosotros es un gusto que estén aquí, presentando solo una probadita de su gran cartelera de eventos”, afirmó la secretaria.

Mientras tanto, Daniela Michel, directora general del Festival Internacional de Cine de Morelia destacó el regreso al estado de figuras como Jodie Foster y Juliette Binoche durante su edición 2025, “ellas regresan después de dos y 10 años, respectivamente. En 22 ediciones, en el FICM hemos recibido más de 2 millones de asistentes presenciales, 3 millones virtuales, y han participado más de mil 500 realizadores mexicanos en la selección oficial”

De igual forma se destacó la Bienal orIGn 2025, encuentro internacional que reunirá en Michoacán a productores, especialistas, y representantes de diversas regiones del mundo para intercambiar experiencias entorno a las Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen.

Para conocer la programación completa que incluye eventos culturales, deportivos, turísticos y gastronómicos, se invita a los interesados a visitar el sitio web oficial: www.visitmichoacan.com.mx