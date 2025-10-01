Morelia, Michoacán, a 1° de octubre de 2025.- Con un firme compromiso hacia las causas que generan esperanza y bienestar, el Gobierno de Morelia que encabeza el Presidente Municipal Alfonso Martínez Alcázar, se sumó a la Charreada con Causa, realizada en el Lienzo Charro de Morelia el pasado 30 de septiembre.

En esta jornada, organizada por la Fundación Dona Arte A.C., y promovida por el Ayuntamiento a través de la Gerencia del Centro Histórico, se congregaron más de dos mil asistentes que se sumaron a este esfuerzo solidario para recaudar fondos destinados al apoyo de pacientes que enfrentan el cáncer.

El evento estuvo marcado por un ambiente de tradición, unidad y solidaridad, donde los asistentes disfrutaron de competencias de charros y escaramuzas, así como de expresiones culturales, música en vivo y gastronomía típica, que hicieron de la jornada un encuentro familiar con un noble propósito.

La Fundación Dona Arte reconoció que el éxito registrado en este evento permitirá avanzar significativamente en el apoyo a los tratamientos y necesidades de los pacientes que enfrentan esta difícil enfermedad. De igual forma, agradeció el apoyo invaluable de colaboradores, patrocinadores y voluntarios, que participaron con entusiasmo para que el evento pudiera llevarse a cabo.

El Gobierno de Morelia, que encabeza Alfonso Martínez Alcázar, continuará respaldando las acciones que fortalezcan la atención solidaria hacia los sectores más vulnerables, reafirmando su compromiso con el bienestar y la salud de las familias morelianas.