Morelia, Michoacán, 27 de enero de 2026.- Con el respaldo de la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum), se realizará la octava edición del Encuentro Nacional de Poetas Jóvenes (ENPJ). Las actividades iniciarán el 29 de enero a partir de las 18:00 horas en el Centro Cultural UNAM Morelia, y continuarán en el Museo del Estado los días 30 y 31, en un horario de 10:30 a 19:30 horas.

En rueda de prensa, la directora de Promoción y Fomento Cultural de la Secum, Diana Jéssica Cortés, destacó que este foro ha sido clave para fortalecer la creación literaria y abrir espacios a nuevas voces. Subrayó también que, gracias al trabajo institucional, se concretó la publicación de las antologías correspondientes a las ediciones 2022 y 2023, así como un homenaje póstumo al poeta Horacio Warpola, colaborador de este encuentro.

El poeta purépecha Daeron Méndez resaltó que el ENPJ permite visibilizar la riqueza cultural de los pueblos originarios. Añadió que la mesa dedicada a la poesía en lenguas indígenas, acompañada por la intervención musical del Dueto Medina de Cuanajo, reafirma la importancia de fomentar su uso y reflexión en el ámbito literario.

Miguel Fuentes Granados, integrante del comité organizador, reconoció el respaldo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales, así como de la Secum y la UNAM Campus Morelia, lo que permitió consolidar una programación integrada por siete mesas de lectura, dos presentaciones de libros, entre ellas la del volumen ganador del Premio Nacional de Poesía Aguascalientes 2025, de la michoacana Anaclara Muro, y la participación de proyectos editoriales.

Por su parte, el poeta Mauricio Bravo señaló que las Antologías 2022 y 2023, distribuidas de manera gratuita, representan un espacio fundamental para el intercambio creativo entre autoras y autores. Invitó al público a asistir a las actividades y conocer estas publicaciones.

A lo largo de ocho ediciones, el ENPJ Morelia ha reunido a figuras relevantes de la poesía contemporánea como Manuel Becerra, Maricela Guerrero, Ingrid Solana, Yolanda Segura, Paula Abramo, Diana del Ángel, Andrea Alzati, Balam Rodrigo y Orlando Mondragón, además de invitados internacionales como Elena Medel, de España y Daniel Märs, de Suecia.

La Secum reconoce este evento como un espacio para honrar la tradición literaria de Michoacán y al mismo tiempo, impulsar a las nuevas generaciones de la poesía nacional. Pueden consultar el programa completo en las redes oficiales del Encuentro Nacional de Poetas Jóvenes.