Morelia, Michoacán; 27 de enero de 2026.- Con el firme propósito de seguir promoviendo la profesionalización de las y los artistas locales, además de proyectar a la ciudad como un referente cultural de talla mundial, el gobierno del presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, invita al taller internacional “La Escena Transeúnte”.

Por medio de la Secretaría de Cultura (SeCultura) de Morelia, en coordinación con diversas instituciones, se consolidó este taller que fortalece la formación artística de calidad, además de brindar herramientas de vanguardia que permitan a las y los talentos locales destacar en escenarios internacionales.

La secretaria de Cultura de Morelia, Fátima Chávez Alcaraz, destacó la importancia de contar con ponentes de gran trayectoria como Antonio Araújo (Brasil) y Alberto Villarreal (México) y enfatizó que estos encuentros no solo enriquecen el conocimiento técnico de los participantes, sino que fomentan el intercambio cultural entre naciones.

“Buscamos que nuestros artistas exploren la creación fuera de los espacios teatrales convencionales, apropiándose del entorno urbano y transformando la ciudad en un escenario vivo”, puntualizó la titular de la cultura en el municipio.

El taller “La Escena Transeúnte” está centrado en la instalación, intervención y el “site-specific” (obras diseñadas para interactuar y apropiarse de su entorno físico) en las artes escénicas contemporáneas y se llevará a cabo del 2 al 4 de febrero, en un horario de 16:00 a 21:00 horas, en el Centro INAH Michoacán, ubicado en la avenida Madero Oriente #369 del Centro Histórico.

La inscripción cerrará el 29 de enero y posteriormente se realizará un proceso de selección. Cabe mencionar que el cupo es limitado a 20 personas, por lo que se invita a las y los interesados a realizar su registro en el siguiente enlace: https://forms.gle/MZBWFEaz8aQXYSWG6

Con estas acciones, el gobierno de Alfonso Martínez Alcázar reafirma que la cultura es un eje fundamental para el desarrollo social, e invita a la comunidad artística a continuar atenta a las diversas actividades de profesionalización que se promueven desde SeCultura.