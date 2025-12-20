Morelia, Michoacán, 19 de diciembre de 2025.- Michoacán reforzó su estado de fuerza con la incorporación de 500 nuevos elementos de la Guardia Civil, quienes concluyeron su formación y se graduaron como Policías de Proximidad, informó la directora general del Instituto Estatal de Estudios Superiores en Seguridad y Profesionalización Policial (IEESSPP), Maribel Julisa Suárez Bucio.

Durante la ceremonia de clausura del ciclo de profesionalización 2025, la titular del IEESSPP destacó que se entrega a la sociedad una nueva generación de policías profesionalizados, preparados bajo estándares académicos y operativos que fortalecen la seguridad en la entidad.

“Concluimos una gran etapa académica para el personal de seguridad. Estamos cumpliendo con el alto compromiso del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla de fortalecer la formación y mejorar el desempeño de la policía”, señaló Suárez Bucio.

En representación del gobernador del estado, el secretario de Seguridad Pública, José Antonio Cruz Medina, fue el encargado de tomar protesta a las y los nuevos agentes, a quienes exhortó a desempeñar su labor con valores, eficiencia y un profundo sentido de servicio a la ciudadanía.

Del total de graduados, 350 corresponden a la Formación Inicial Aspirante para Policía de Proximidad y 150 a la Formación Equivalente para Policía de Proximidad, quienes a partir de ahora se integran a las tareas de seguridad por el bienestar de Michoacán.