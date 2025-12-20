Morelia, Michoacán, 19 de diciembre de 2025.- Con la finalidad de garantizar la integridad física de los cuentahabientes y prevenir el delito de robo o asalto a transeúnte, este jueves en Morelia se inició un operativo preventivo y de reacción inmediata por parte de la Guardia Civil de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el cual se extenderá en las zonas bancarias del territorio estatal.

Los elementos policiales realizan tareas principalmente de vigilancia y proximidad social para dar certeza a las personas que acudan a instituciones financieras a realizar retiros o depósitos en esta temporada decembrina, donde anualmente incrementa la afluencia, principalmente por el pago del aguinaldo.

El equipo motorizado de la corporación será quien se encuentre en estos lugares para una inmediata reacción de apoyo. Sumado a lo anterior, el C5 Michoacán, a través de las cámaras de videovigilancia y sus operadores reforzarán el monitoreo en los días y horarios de servicio de los bancos.

El operativo denominado Plan Navidad también contempla los trabajos preventivos en tiendas comerciales y de autoservicio, donde además los elementos de la Guardia Civil promueven el uso responsable de las líneas de emergencia 911 y 089 para denuncia anónima ante cualquier hecho o situación de riesgo.