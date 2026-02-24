Morelia, Michoacán, 24 de febrero de 2026.- En el marco del Día Internacional de la Mujer (8M), la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) lanzó la convocatoria “Talleres de Danza entre Mujeres” 2026, para fomentar la reflexión y el ejercicio de los derechos de las mujeres a través del movimiento y la experiencia corporal.

La convocatoria está dirigida a mujeres bailarinas, creadoras, talleristas, maestras y agentes culturales, mexicanas o extranjeras con residencia legal comprobable en el estado de Michoacán de Ocampo, interesadas en impartir procesos formativos que fortalezcan la autonomía individual y colectiva en espacios seguros de acompañamiento entre mujeres.

Las participantes deberán presentar una propuesta metodológica para un taller de danza con duración de cuatro horas, dirigido a mujeres, con un enfoque pedagógico claro y accesible que promueva la reflexión social y fortalezca los procesos comunitarios desde la práctica corporal.

Un comité seleccionará tres propuestas que se integrarán a la programación de talleres de danza de la Secum durante 2026, con prioridad en la descentralización cultural y el fortalecimiento de procesos locales en municipios del estado.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 6 de marzo de 2026 a las 23:00 horas. Los resultados se publicarán el 17 de marzo en el sitio oficial de la Secretaría de Cultura de Michoacán, www.cultura.michoacan.gob.mx, donde también podrán consultarse las bases completas.

ARTICULOS RELACIONADOSMÁS DEL AUTOR