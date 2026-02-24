Morelia, Michoacán, 24 de febrero de 2026.- En el marco del Día Internacional de la Mujer (8M), la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum) lanzó la convocatoria “Talleres de Danza entre Mujeres” 2026, para fomentar la reflexión y el ejercicio de los derechos de las mujeres a través del movimiento y la experiencia corporal.

La convocatoria está dirigida a mujeres bailarinas, creadoras, talleristas, maestras y agentes culturales, mexicanas o extranjeras con residencia legal comprobable en el estado de Michoacán de Ocampo, interesadas en impartir procesos formativos que fortalezcan la autonomía individual y colectiva en espacios seguros de acompañamiento entre mujeres.

Las participantes deberán presentar una propuesta metodológica para un taller de danza con duración de cuatro horas, dirigido a mujeres, con un enfoque pedagógico claro y accesible que promueva la reflexión social y fortalezca los procesos comunitarios desde la práctica corporal.

Un comité seleccionará tres propuestas que se integrarán a la programación de talleres de danza de la Secum durante 2026, con prioridad en la descentralización cultural y el fortalecimiento de procesos locales en municipios del estado.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 6 de marzo de 2026 a las 23:00 horas. Los resultados se publicarán el 17 de marzo en el sitio oficial de la Secretaría de Cultura de Michoacán, www.cultura.michoacan.gob.mx, donde también podrán consultarse las bases completas.