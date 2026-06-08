Morelia, Michoacán, 8 de junio de 2026.- Michoacán es el único estado de la República donde las y los estudiantes cuentan con algún programa de becas en todos los niveles educativos, desde la primaria hasta la universidad, destacó el presidente de Morena Michoacán, Jesús Mora González.

Señaló que esta cobertura es resultado de la coordinación entre el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y el Gobierno de Michoacán, que conduce Alfredo Ramírez Bedolla, mediante una inversión cercana a los 6 mil millones de pesos que beneficia a alrededor de 800 mil estudiantes.

“En Michoacán, las niñas, niños y jóvenes cuentan con el respaldo de los gobiernos de la transformación durante toda su trayectoria escolar. Las becas dejaron de ser un apoyo limitado para convertirse en una política pública que acompaña a las familias desde la educación básica hasta la universidad”, afirmó.

Jesús Mora explicó que las becas Rita Cetina atienden a estudiantes de educación básica; la Beca Universal Benito Juárez respalda a las juventudes de nivel medio superior; mientras que Jóvenes Escribiendo el Futuro y la Beca Gertrudis Bocanegra apoyan a quienes cursan estudios universitarios.

Agregó que esta política será fortalecida con la reforma para convertir el programa D4TA, Datos Gratis, en un derecho constitucional, garantizando conectividad a estudiantes de bachillerato y educación superior.

El dirigente estatal sostuvo que actualmente el acceso a internet es indispensable para cumplir con tareas, consultar materiales, utilizar plataformas educativas y mantener comunicación con docentes, por lo que la conectividad debe reconocerse como parte de las condiciones necesarias para ejercer plenamente el derecho a la educación.

“Una beca permite cubrir transporte, útiles, alimentación o materiales escolares; los datos gratuitos garantizan que las y los estudiantes también tengan acceso a las herramientas digitales que exige la educación actual. Son políticas complementarias que eliminan obstáculos económicos y tecnológicos”, expresó.

Mora González consideró que elevar D4TA a rango constitucional permitirá que el programa trascienda administraciones y quede protegido como un derecho permanente para las juventudes michoacanas.

“Los gobiernos neoliberales entendían la educación como un privilegio al que podía acceder quien tuviera recursos. La transformación parte de un principio distinto: el Estado debe crear las condiciones para que nadie abandone la escuela por falta de dinero, transporte o conectividad”, manifestó.

Asimismo, subrayó que la cobertura universal de becas en Michoacán demuestra la importancia de mantener la coordinación entre los gobiernos federal y estatal, debido a que los diferentes programas se complementan para proteger cada etapa de la formación educativa.

“Cuando existe un proyecto compartido, las políticas públicas dejan de ser esfuerzos aislados. Hoy Michoacán puede decir que tiene becas en todos los niveles porque existe una visión de largo plazo que coloca a la educación y a las juventudes en el centro de la transformación”, sostuvo.

El presidente de Morena Michoacán señaló que la inversión educativa también contribuye a reducir desigualdades, generar alternativas para las juventudes y fortalecer la construcción de paz en las comunidades.

Finalmente, afirmó que Morena respaldará las políticas y reformas que conviertan los programas sociales en derechos y garanticen su continuidad.

“Las becas y la reforma D4TA expresan el sentido social de nuestro movimiento: que el origen económico de una persona no determine hasta dónde puede estudiar. La transformación de Michoacán también se construye en las aulas, acompañando a las nuevas generaciones y garantizando que nadie se quede atrás”, concluyó.