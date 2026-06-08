Morelia, Michoacán; 08 de junio de 2026.- Con el objetivo de mantener una comunicación cercana y transparente con la ciudadanía, el director general del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Ooapas), Adolfo Torres Ramírez, sostuvo una reunión de trabajo con vecinas y vecinos de la colonia El Durazno, perteneciente a la tenencia de Santa María de Guido.

Durante el encuentro, se informó sobre el proceso relacionado con la extinción de la Junta Local de Agua Potable de Santa María de Guido, así como las acciones que se llevan a cabo para garantizar la continuidad y adecuada prestación de los servicios hidráulicos en beneficio de las familias de la zona.

Adolfo Torres Ramírez escuchó de manera directa las inquietudes planteadas por las y los asistentes, resolviendo dudas sobre este proceso y reiterando que el Ooapas mantiene abiertas las puertas al diálogo para brindar información clara y oportuna a la población.

Asimismo, se acordó dar seguimiento puntual a los casos particulares expuestos por las y los vecinos, con el propósito de atender cada situación de manera responsable y encontrar soluciones que respondan a las necesidades de la comunidad.