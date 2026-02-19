Morelia, Michoacán, 19 de febrero de 2026.- La Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine) recomendó a Michoacán como locación ideal para competir y mostrar su riqueza en nuevas producciones, dentro de la conversación nacional sobre el crecimiento audiovisual en México.

Al respecto, el titular de la Secretaría de Turismo de Michoacán (Sectur), Roberto Monroy García, informó que este reconocimiento coincide con el anuncio de un nuevo incentivo federal para la producción cinematográfica y audiovisual, presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo objetivo es fortalecer la industria y descentralizar la distribución de proyectos en el país.

“La mención fue recibida con gratitud como un reconocimiento al trabajo cotidiano del ecosistema estatal que hace posible cada filmación en campo. En este esfuerzo participan proveedores directos e indirectos que sostienen la operación de una producción”, destacó Luis Fernando Gutiérrez Lara, director de la Comisión de Filmaciones de Michoacán (Cofilmich).

La Sectur Michoacán reiteró que el crecimiento del sector es un esfuerzo conjunto, ya que el fortalecimiento de las entidades potencia a toda la industria. Así, el país se consolida como un destino cada vez más atractivo para producir obras, con alternativas reales fuera de la Ciudad de México.

Por su parte, el titular de la Sectur agregó que Michoacán continuará trabajando en coordinación con comunidades, prestadores de servicios y autoridades para facilitar procesos de filmación con orden, claridad y respeto al territorio, y así consolidar un ecosistema confiable y resolutivo, a la altura de las producciones que el país demanda.

En el texto difundido a través de sus canales oficiales, Canacine señala a Michoacán, Quintana Roo, Jalisco, San Luis Potosí y la Ciudad de México como sedes que pueden competir en el mercado de las locaciones cinematográficas a nivel nacional.