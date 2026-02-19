La piedad Mich.- 19 de Febrero del 2026 – La noche del pasado miércoles, en esta demarcación de La Piedad se registró un fatal choque en el que se vieron involucradas dos motocicletas, con saldo preliminar de dos personas sin vida e igual número de lesionadas.

De acuerdo con fuentes policiales, minutos antes de las 23:00 horas se reportó la fuerte colisión sobre la avenida San Juan del Fuerte, en las cercanías del estadio Juan N. López, en el fraccionamiento Cerro Grande.

Para atender la emergencia, se movilizaron paramédicos de Rescate y Salvamento, junto con oficiales de la Policía Municipal y Tránsito. Los socorristas revisaron a los involucrados y confirmaron que dos de ellos ya habían perecido.

Otros dos masculinos quedaron heridos, uno de ellos fue trasladado al Hospital General, en tanto que el segundo se negó a ser atendido.

El área fue acordonada por los uniformados y más tarde un grupo multidisciplinario de la Fiscalía General del Estado se dio cita para realizar los correspondientes actos de investigación. Hasta el momento la identidad de las víctimas no ha sido revelada.