Morelia, Michoacán, 3 de septiembre de 2025.- El número de víctimas de homicidio doloso disminuyó un 63.32 por ciento en Michoacán, al pasar de 259 en octubre de 2021 a 95 en agosto de este año, y la tendencia continúa a la baja, destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.

En conferencia de prensa, el mandatario expuso que la coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Guardia Civil, Fiscalía General del Estado, Secretaría de Seguridad Pública y las policías municipales, permitió esta diferencia de 164 víctimas menos, que en el promedio diario pasó de 8.3 a tres.

“Es toda una estrategia que lleva aparejada varias tácticas: reformas legales, actuaciones, equipamiento, tecnología, mejorar las condiciones de vida de los policías y una serie de instrumentos, como la coordinación”, manifestó.

Ramírez Bedolla señaló que la capacidad de reacción inmediata y constante ha permitido esta tendencia a la baja en todas las regiones del estado, así como el fortalecimiento del equipo para afrontar los desafíos que enfrenta la entidad, como ha ocurrido con el agrupamiento antiexplosivos. “Tenemos que esforzarnos aún más”, dijo.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, informó que, agosto de 2025 mostró una disminución del 18.80 por ciento en comparación con el mismo mes del año pasado, al pasar de 117 a 95 víctimas de este delito.

Acompañaron al gobernador el fiscal General del Estado, Carlos Torres Piña; el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor; el general de brigada diplomado de estado mayor, Juan Bravo Velázquez, comandante de la 21 Zona Militar; y el coronel de la Guardia Nacional, Carlos Alberto Thompson.