Pátzcuaro, Michoacán, 3 de septiembre de 2025.- El Gobierno de Pátzcuaro, que encabeza el presidente municipal Julio Arreola, informa que se están llevando a cabo trabajos de bacheo en el Libramiento de la ciudad, partiendo del entronque a la avenida Federico Tena hacia la glorieta a Tangáxoan.

Estas acciones forman parte del programa permanente de mantenimiento vial que busca mejorar las condiciones de tránsito y brindar mayor seguridad a conductores y peatones.

Las cuadrillas de trabajadores ya se encuentran realizando labores de preparación y cuadrado de los tramos afectados, con el objetivo de que mañana se lleve a cabo el taponado de los baches en toda esta zona.

El Gobierno Municipal hace un llamado a la ciudadanía para transitar con precaución por la zona, ya que durante las maniobras se pueden registrar reducciones parciales en la circulación.

Con estas acciones, el Gobierno de Pátzcuaro refrenda su compromiso de mantener calles y vialidades en mejores condiciones para todas y todos.